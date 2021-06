Arbeiten auf Hochtouren : Sportplatz in Owschlag runderneuert: Beachvolleyballfeld wird das Highlight

Die Bauhofmitarbeiter sind fleißig. Die Rasenfläche wurde vertikutiert und entlüftet. Außerdem entsteht ein neues Kombifeld mit einer Sandfläche für Hand- und Volleyballer.

Owschlag | Die Arbeiten am Sportplatz in Owschlag laufen auf Hochtouren. „Es ist schon ein Riesenaufwand, aber was tut man nicht alles für den Sportverein?“, fragt Bauhofleiter Dennis Börgmann augenzwinkernd. Zusätzlich zum Normalbetrieb richtet das Team vom Bauhof aktuell den Sportplatz wieder her. Weiterlesen: Sport kehrt nach Corona-Pause zurück: OKT-Handb...

