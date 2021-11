Fußball-Landesliga Mitte : Osterrönfelder TSV hat im Derby beim TuS Jevenstedt noch etwas gutzumachen

Im Hinspiel gab es ein 2:2, im Kreispokal gewann Jevenstedt nach Verlängerung. Nun will der OTSV den ersten Sieg in der Saison 21/22 gegen den Nachbarn. Der MTSV Hohenwestedt peilt einen „Dreier“ gegen Comet Kiel an.

Rendsburg | Letzte Chance für den TuS Jevenstedt auf den ersten Saisonsieg in der Fußball-Landesliga Mitte in diesem Jahr: Am Sonntag (14 Uhr) hat das Schlusslicht den Osterrönfelder TSV zum Derby zu Gast, anschließend geht es für das Team von Trainer Patrick Nöhren in die wohlverdiente Winterpause, während die Osterrönfelder – sofern es denn die Coronazahlen zul...

