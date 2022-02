Strecke Rendsburg - Neumünster : Frau raucht auf Zugtoilette – und löst eine Zwangsbremsung aus

Eine 53-Jährige ignorierte das Rauchverbot in Zügen. Die Folge: Eine Zwangsbremsung. Gegen Sie wird nun ein Strafverfahren eingeleitet. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie die Begründung hörten.

Osterrönfeld | Eine 53-jährige Frau hat am Mittwochmittag, 16. Februar, eine Zwangsbremsung eines Zuges ausgelöst. Dieser Vorfall ereignete sich in einer Regionalbahn, die von Rendsburg in Richtung Neumünster unterwegs war. Die 53-Jährige hatte in Höhe Osterrönfeld auf der Zugtoilette eine Zigarette angezündet und geraucht und damit den Brandmelder ausgelöst. Als...

