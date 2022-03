Osterrönfeld : Stacheldraht im Wilden Moor – tückische Stolperfallen gefährden Mensch und Tier

Vorsicht im Wilden Moor: Ingrid Köller aus Osterrönfeld warnt vor rostigen Hindernissen im Gestrüpp. Bisher fühlte sich niemand dafür zuständig. Nun hat eine Behörde Hilfsbereitschaft signalisiert.

Osterrönfeld | Ingrid Köller ist sauer. An mindestens zehn Stellen im Wilden Moor in Osterrönfeld hat sie rostigen Stacheldraht und Maschendraht entdeckt, vor allem im Gestrüpp an den Wegesrändern, etwa in den Straßen Aspelweg und Grothlin. Besonders tückisch: Die Drähte sind nicht sofort erkennbar. Man kann sich an ihnen verletzen. Das gefährdet Mensch und Tier....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.