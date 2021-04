Polizei sucht Zeugen : Osterrönfeld: 73-jährige Radfahrerin von Auto erfasst und am Bein verletzt

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag. Die Autofahrerin fuhr weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Osterrönfeld | Nach einem Unfall in Osterrönfeld sucht die Polizei nach Zeugen. Am Donnerstag, 8. April, wurde eine 73-jährige Radfahrerin gegen 14.45 Uhr von einem schwarzen BMW X5 erfasst. Die Autofahrerin war auf der K76 in Richtung Fähre Schacht-Audorf unterwegs und wollte nach links auf ein Tankstellengelände fahren. Beim Abbiegen kollidierte sie mit der Radfah...

