Sturmbilanz der Feuerwehr : Orkan „Zeynep“ in Rendsburg: Umgestürzte Bäume, beschädigte Autos, löchrige Dächer

Die Feuerwehr hat eine arbeitsreiche Nacht hinter sich. Orkan „Zeynep“ sorgte für Einsätze im Rendsburger Stadtgebiet und auf der Autobahn.

Rendsburg | Am Freitag zog das Sturmtief Zeynep über Deutschland hinweg und hinterließ auch in der Stadt Rendsburg und im Umland Spuren. Die Rendsburger Feuerwehr rückte 16.45 Uhr am Freitag und 8.30 Uhr am Sonnabend zu insgesamt 16 Einsätzen aus. Bereits seit Freitag Nachmittag war die Wehr wegen der Unwetterwarnung in erhöhter Alarmbereitschaft. Besonders besch...

