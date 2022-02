Rendsburg-Eckernförde : Orkan „Zeynep“ schlägt zu: Werkstatt beschädigt, Hochbrücke zeitweise voll gesperrt

Kreisweit waren die Feuerwehren in der vergangenen Nacht im Großeinsatz. Zahlreiche kleinere Einsätze mussten bewältigt werden. Einen Unfall gab es auf der Rader Hochbrücke.

Rendsburg | Die Feuerwehren im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind in der Sturmnacht von Freitag auf Sonnabend zu insgesamt 263 Einsätzen ausgerückt. Nach Angaben von Daniel Passig, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes, mussten in den meisten Fällen Bäume und Äste von Fahrbahnen und Fußwegen entfernt werden. In Nübbel brach der Stamm einer große Pappel in rund...

