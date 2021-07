Rendsburg : Open-Air an der Nordmarkhalle – großer Run auf die Tickets

Der „Round Table 68“ will am 7. und 8. August mit einem Open-Air in Rendsburg für Stimmung sorgen. Fans können sich auf die Hits der „Rolling Stones“ freuen – und auf Jazz mit „Papa Hieber“.

Rendsburg | Endlich wieder feiern, Spaß haben und Geld für einen guten Zweck verdienen: Der „Round Table 68" lässt die Pandemie bedingte Zwangspause hinter sich, und das – fast im wahren Sinne des Wortes – mit Pauken und Trompeten. Der Serviceclub organisiert ein Charity-Open-Air. Am Sonnabend und Sonntag, 7. und 8. August, gibt es gegenüber der Nordmarkhalle auf...

