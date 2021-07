Kostenlos und draußen : Spontaner Besuch möglich: Am Wochenende zwei Konzerte im Rendsburger Nordkolleg

Bei beiden Darbietungen steht das Saxophon im Mittelpunkt. Wegen der gelockerten Corona-Regeln sind auch spontane Gäste willkommen.

Rendsburg | Groß und Klein dürfen sich auf den kommenden Sonntagmorgen freuen: Zu 11 Uhr lädt Olaf Creutzburg als Adolphe Sax zum Familienkonzert auf die Eiderwiese im Nordkolleg ein. „The amazing Saxonarium“ – so ist das Programm betitelt, in dem er zusammen mit dem Raschèr Saxophon Quartett seine kuriosen Erfindungen präsentiert und so manches erstaunliche Gehe...

