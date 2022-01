Rendsburg-Eckernförde : Gesundheitsamt am Limit: Corona-Inzidenz bei 350, aber noch nicht alle Fälle erfasst

Weihnachtsfeiern und die Omikron-Variante bescheren dem Kreis sprunghaft steigende Inzidenzen. Die Kontaktdatenverfolgung kann nicht mehr gewährleistet werden, auch die Ermittlung aller positiven Fälle hängt zurück.

Rendsburg | Die Inzidenz liegt bei 350,1 – vorläufig. „Wir können derzeit keine ehrliche Aussage treffen“, erklärte Thomas Buchholz, Leiter des Corona-Lagezentrums des Kreises. Die Corona-Neuinfektionen steigen in Rendsburg-Eckernförde derzeit so rasant an, dass das Gesundheitsamt personell am Limit arbeitet. Auch mit Unterstützung der Bundeswehr wird daran gearb...

