Rendsburg-Eckernförde : Omikron-Welle hält an: Über 600 Corona-Infizierte in Rendsburg

Der kreisweite Inzidenzwert ist über das Wochenende wieder gestiegen und liegt bei 591,8.

Rendsburg | Der Inzidenzwert in Rendsburg-Eckernförde ist am Sonntag auf 591,8 gestiegen. Am Freitag lag der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bei 564,8. Auch interessant: Neue Corona-Regeln: Keine Quarantäne mehr für geboosterte Kontaktpersonen Die Zahl der kreisweit Infizierten hat sich auf 3879 Personen erhöht. Davon ist Rendsburg mit 606 inf...

