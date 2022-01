Rendsburg-Eckernförde : Folgen der Omikron-Welle: Nur noch ein Dorf im Kreisgebiet ist coronafrei

Zwei Jahre nach dem ersten Corona-Fall im Norden hat die Durchseuchung fast jede Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde erreicht. Eine Region traf es zuletzt besonders stark.

Rendsburg | Die Omikron-Variante des Coronavirus hat sich im Kreis Rendsburg-Eckernförde flächendeckend ausgebreitet. Gab es im September 2021 noch 14 Gemeinden ohne infizierte oder genesene Corona-Patienten, sind nun alle Dörfer bis auf eines betroffen. Im kleinen Örtchen Friedrichsgraben (offiziell: 48 Einwohner) hat sich bis heute kein einziger Bewohner infiziert. Dies geht aus den Daten des Kreisgesundheitsamtes hervor. Diese Dörfer blieben eineinhalb Jahre coronafrei Die anderen 13 Dörfer, die eineinhalb Jahre der Pandemie die Stirn boten, heißen: Bargstall, Bissee, Böhnhusen, Brinjahe, Heinkenborstel, Hörsten, Jahrsdorf, Königshügel, Rade bei Hohenwestedt, Rade bei Rendsburg, Seefeld, Tackesdorf und Tappendorf. Wie die Gemeinden es geschafft haben, so lange coronafrei zu bleiben, ist nicht konkret belegt. Nach Auffassung von Professor Dr. Stephan Ott, Chef des Kreisgesundheitsamtes, dürfte die Bevölkerungsdichte eine Rolle spielen. Eine Infektion auf dem Land sei etwas unwahrscheinlicher als in der Stadt. Zum Vergleich: Hörsten mit bisher zwei Corona-Patienten auf 55 Einwohner hat eine Bevölkerungsdichte von sechs Einwohnern pro Quadratkilometer, in Rendsburg mit bisher 2917 Infizierten auf 29.000 Einwohner leben auf jedem Quadratkilometer 1209 Menschen. Weiterlesen: Nach Weihnachtsparty im Cheyenne-Club – mehrere Menschen mit Corona infiziert Drei Ämter besonders betroffen Omikron hat die Infektionsfälle auf dem Land beschleunigt. Die 13 Dörfer, in denen sich das Virus neu verbreiten konnte, steuern zur Corona-Statistik insgesamt 87 Fälle bei. Dabei fällt auf: Sechs der Dörfer befinden sich im Amt Mittelholstein und jeweils zwei im Amt Hohner Harde und im Amt Jevenstedt. Diese drei Ämter grenzen aneinander an. 60 der 87 Neuinfektionen entfallen auf diese drei Ämter. Discopartys als Brandbeschleuniger? Was könnte der Grund sein? Professor Ott liefert eine mögliche Erklärung: Als Brandbeschleuniger könnten die weihnachtlichen Diskopartys gewirkt haben, die es unter anderem in Rendsburg und Pahlen gegeben hat. In der Tat stieg die Coronabelastung laut der im Internet veröffentlichten Infektionsübersicht der Kreisverwaltung insbesondere im Bereich Rendsburg sowie in den Ämtern Jevenstedt und Mittelholstein in den Tagen nach Weihnachten und rund um den Jahreswechsel deutlich an. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.