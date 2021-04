Bogenschiessen : Florian Unruh macht weiteren Schritt Richtung Olympische Spiele in Tokio

Der Fockbeker Florian Unruh hat die zweite interne Olympia-Qualifikation der Recurve-Bogenschützen in Kienbaum gewonnen.

Fockbek | Die Teilnahme an den Europameisterschaften der Bogenschützen in Antalya (31. Mai bis 6. Juni) und den Olympischen Spielen in Tokio im Sommer ist für Florian Unruh wieder einen kleinen Schritt näher gerückt. Der 27 Jahre alte Fockbeker hat die zweite interne Qualifikation der besten sechs deutschen Schützen mit dem Recurvebogen in Kienbaum gewonnen. ...

