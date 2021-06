A7 Höhe Ohe wieder frei : VW Golf kracht auf Milchlastwagen – Fahrer verletzt sich schwer

Der VW Golf Kombi verkeilte sich unter dem Anhänger des Milchlasters. Der 29-jährige Autofahrer musste per Rettungswagen in die Imlandklinik nach Rendsburg gebracht werden.

Ohe | Nach einem schweren Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen war die A 7 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen dem Rendsburger Kreuz und Warder mehrere Stunden voll gesperrt. Seit 9.30 Uhr fließt der Verkehr wieder. Golf-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit unterwegs Ein 29-jähriger Flensburger war mit seinem VW Golf Kombi in Richtung Hamburg unterwegs. G...

