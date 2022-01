Bauschiff auf dem NOK : War auf Offshore-Windpark im Einsatz: „Grand Canyon III“ passiert Rendsburg

Das Spezialschiff war an dem Windpark-Projekt „Ostwind 2“ beteiligt. Mit seiner Heckfräse kann es in Tiefen von mehreren Metern Gräben am Meeresboden ziehen. Für die Besatzung bietet es zudem reichlich Luxus.

Rendsburg | Ein imposanter Anblick: 128 Meter lang und 25 Meter breit ist das Bauschiff „Grand Canyon III“. Am Dienstag, 25. Januar, passierte das Spezialschiff Rendsburg. Es war nordöstlich der Insel Rügen gut drei Wochen lang für das Projekt „Ostwind 2“ im Einsatz und kehrt nun nach England zurück. Das Einsatzgebiet des Schiffes sind Offshore-Windanlagen sowie ...

