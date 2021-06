Astrazeneca für Jedermann : Geringes Interesse beim offenen Impftermin in Hohenwestedt

In gut sechs Stunden nahmen 40 Personen das Impfangebot im Sport- und Jugendheim an der Rektor-Wurr-Straße an. Sie bekommen am 23. Juli ihren zweiten Pieks gegen Corona.

Hohenwestedt | Stark begonnen, stark nachgelassen: Um 6.30 Uhr, zweieinhalb Stunden vor dem angekündigten Beginn, stand der erste Impfwillige schon vor dem Eingang zum Sport- und Jugendheim an der Rektor-Wurr-Straße, gegen 9 Uhr waren es 16. Beim ersten für Jedermann offenen Impftermin in Hohenwestedt sollten für 150 Personen Astrazeneca verabreicht werden. Doch der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.