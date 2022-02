In Büdelsdorf am 6. Februar : Offene Corona-Impfaktion für Kinder: 100 Dosen Biontech stehen bereit

Im Impfzentrum Büdelsdorf können sich am Sonntag von 10 bis 16 Uhr auch erwachsene Begleitpersonen immunisieren lassen.

Büdelsdorf | Am Sonntag, 6. Februar, bietet der Kreis Rendsburg-Eckernförde im Impfzentrum Büdelsdorf (Navi: Am Friedrichsbrunnen 2, 24782 Büdelsdorf) erneut ein freies Impfen für Kinder ab 5 Jahren und deren Familien an. Die Tore sind von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Weiterlesen: Darum rät ein Ex-Kinderarzt zur Impfung ab 5 Jahren Vor Ort werden die Mitarbeiter ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.