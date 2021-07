Familie aus Breiholz : Österreich: Kuh attackiert und verletzt Mutter und Sohn aus SH

Die Familie hielt extra Abstand zur Herde, näherte sich dadurch aber unwissentlich einem rund zwei Tage alten Kalb, das im Gras lag. Dann griff das Muttertier an.

Wien | Eine Kuh hat aus Sorge um ihr Kalb in Österreich eine Frau und ihren achtjährigen Sohn aus Schleswig-Holstein attackiert und verletzt. Die beiden wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Oberösterreich berichtete. Der Vorfall ereignete sich am Samstag in der Nähe einer Alm in Gosau. Das Ehepaar mit achtjährigem Sohn war auf eine...

