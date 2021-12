Handball-Oberliga der Frauen : Geisterspiel in Buchholz: HSG FONA will Schwung vom Sieg gegen St. Pauli mitnehmen

Nach dem gelungenen Auftakt in die Aufstiegsrunde geht es für das Team von Trainer Olaf Keck am Sonntag (12. Dezember) zum HL Buchholz 08–Rosengarten. Die Gastgeberinnen starteten mit einem 32:27 beim Preetzer TSV.

Alt Duvenstedt | Von einem geglückten Start in die Aufstiegsrunde zu sprechen, wäre eine Untertreibung. Die Oberliga-Handballerinnen der HSG FONA sind hineingerauscht. Das 31:28 gegen den FC St. Pauli war nicht nur die Wiederholung des Sieges in der Vorrunde, es war auch ein erstes Ausrufezeichen. Jetzt geht es am Sonntag (17 Uhr) zum HL Buchholz 08–Rosengarten. We...

