Corona-Lage : Nur noch zwei Infizierte in Rendsburg – Inzidenzwert im Kreis sinkt auf 1,5

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde gibt es aktuell noch 13 mit Corona infizierte Personen. Am Freitag waren es noch 18. Eckernförde ist negativer Spitzenreiter.

Rendsburg | Die Zahl der aktuell an Corona erkrankten Menschen im Kreis Rendsburg-Eckernförde sank über das Wochenende. Am frühen Sonntagabend meldete das Dashbord der Kreisverwaltung nur noch 13 Infizierte. Der Inzidenzwert hat sich dadurch fast halbiert und liegt jetzt nur noch bei 1,5 (am Freitag hatte er noch 2,6 betragen). Mehr zum Thema: Stabil niedrige ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.