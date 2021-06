313 Gutscheine verteilt : Nach verlorener Wette: Nübbeler Verein spendiert allen Kindern im Dorf ein Eis

Vor dem Erntedankfest 2019 hatte der Förderverein „Aktiv für Kinder in Nübbel“ gewettet, dass niemals 100 Herbstfiguren aus Naturmaterialien gebastelt werden – und lag damit falsch. Jetzt wurde die Wettschuld eingelöst.

Nübbel | Eine Kugel Eis für alle Kinder und Jugendlichen aus dem Dorf – das war die Wettschuld, die der Förderverein „Aktiv für Kinder in Nübbel“ am Sonnabend einlöste. Hintergrund war eine Wette zum Erntedankfest 2019. Damals hatte der Verein dazu aufgerufen, 100 Herbstfiguren aus Naturmaterialien zu basteln – und gewettet, dass diese Anzahl nicht erreicht we...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.