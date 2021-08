Einwohnerversammlung in Nübbel : 2,1-Millionen-Euro-Projekt vorgestellt: Neues Gebäude für Feuerwehr und Vereine geplant

Die Gemeindevertretung entscheidet am 30. August über die Pläne. Das alte Feuerwehrgerätehaus wies gravierende Mängel auf.

Nübbel | Der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Kombination mit einem Multifunktionsgebäude zeichnet sich in Nübbel ab. Im Rahmen einer Einwohnerversammlung mit hundert Teilnehmern am Donnerstag, in der ein Ortsentwicklungskonzept (OEK) vorgestellt wurde, wurden erstmals konkrete Planungen vorgestellt. Weiterlesen: Baut Nübbel nur ein Feuerwehrhaus – ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.