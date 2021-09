175-jähriges Jubiläum : Als „Maler Sievers“ in Nortorf gegründet wurde, gab es noch keine Autos

1846 baute Johann Jasper Reimers sein Unternehmen auf. Gerüste und Leitern brachte er damals mit dem Handwagen zu seinem Einsatzort. „Maler Sievers“ besteht noch immer und hat fast 100 Azubis ins Arbeitsleben geführt.

Nortorf | Ein besonderes Fest begeht derzeit die Nortorfer Firma „Maler Sievers“: Bereits 1846 gegründet, kann der Betrieb in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen feiern. Durchgehend in Familienhand zählt die Malerei damit zu den ältesten Unternehmen in Nortorf – wenn es nicht sogar das älteste ist. Gegründet wurde der Traditionsbetrieb vor 175 Jahre...

