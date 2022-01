Reaktionen auf Unfall : Nortorf: Kollektiver Schock nach tödlichem Unglück am Bahnübergang

Der Tod einer Jugendlichen am Sonntagnachmittag am beschrankten Bahnübergang in Nortorf löst bei den Einheimischen Betroffenheit aus. „Die Nachricht war ein Schock“, so der Nortorfer Thorsten Blinkmann.

Nortorf | Am Bahnübergang im Zentrum von Nortorf sind keine Spuren des Unglücks mehr zu erkennen. Doch wer in der Bevölkerung nachfragt, erlebt Anteilnahme am Tod der am Sonntagnachmittag bei einem Unfall getöteten Jugendlichen. „Alle, mit denen ich gesprochen habe, sind geschockt“, sagt der 18-jährige Gino Meyer. Er selbst hatte die Aufräumarbeiten am 2. Janua...

