Nach Unglück in Nortorf : Pastor Frank Conrads: Wie Notfallseelsorger den Zeugen eines Unfalls helfen

Nothelfer und auch Zeugen von Unglücken müssten mit psychischen Belastungen fertig werden. So war es auch am Sonntag beim tödlichen Unfall am Bahnübergang in Nortorf. In solche Situationen hilft die Notfallseelsorge.

Nortorf | Auch wer hilft oder zusieht, kann durch Unglücksfälle traumatisiert werden. Daher rief der Unfalltod einer Jugendlichen am Sonntag, 2. Januar, in Nortorf auch die Notfall- und Feuerwehrseelsorge der Nordkirche in Schleswig-Holstein auf den Plan. Ihr Koordinator, Pastor Frank Conrads, erläutert, wie Seelsorge in solchen Fällen erfolgt. Mehr zum Them...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.