An der Kramer-Scheune : Wichtiger Lebensretter: Neuer Defibrillator in Nortorf ist 24 Stunden verfügbar

Im Gegensatz zu anderen Geräten ist der neue „Defi“ nicht nur zu bestimmten Öffnungszeiten erreichbar. Für den Standort an der frischen Luft musste ein spezieller Klimaschrank installiert werden.

Nortorf | In Zukunft ist ein weiterer Stadtteil Nortorfs für eventuelle Notfälle in Verbindung mit einem Herzstillstand besser gerüstet: Vor Kurzem wurde auch an der Außenwand der Kramer-Scheune im Heinkenborsteler Weg 8 ein Defibrillator angebracht. Im Gegensatz zu den anderen, die sich in Nortorfer Firmengebäuden, Geschäften oder Einrichtungen befinden und da...

