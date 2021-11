Vorweihnachtszeit : Kinder schmücken den Nortorfer Weihnachtsbaum mit selbstgebasteltem Schmuck

Geholfen haben Jungen und Mädchen von der Gemeinschaftsschule, dem evangelischen Kindergarten sowie der Schule an den Eichen. Das Einschalten der Festbeleuchtung findet am Freitag statt.

Nortorf | Rege Betriebsamkeit in der Nortorfer Innenstadt: Damit die Tanne auf dem Markplatz beim Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung am Freitag auch festlich aussieht, haben sie rund 70 Kinder im Vorwege mit selbstgebasteltem Christbaumschmuck geschmückt. Das offizielle Lichterfest mit Koffermarkt wird aber auch in diesem Jahr wegen dem Corona-Virus ausfalle...

