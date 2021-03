Nach Explosion in Nortorf : Obduktion ohne klares Ergebnis: Identität der Leiche weiter ungeklärt

Nun soll ein DNA-Abgleich oder ein Zahnstatus Klarheit schaffen. Zudem wurde ein toxikologisches Gutachten angestoßen.

Nortorf | Eine Woche ist die Explosion in einem Nortorfer Reihenendhaus her. Die Identität der am Donnerstag in der Brandruine gefundenen Leiche ist dabei immer noch ungeklärt. Die Obduktion am Freitag kam zu keinem eindeutigen Ergebnis. Auch der tatverdächtige Bewohner des Hauses schweigt noch immer. Zustand der gefundenen Leiche sehr schlecht „Aus der O...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.