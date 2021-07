Einsatz in Nortorf : Mann will Unkraut abflammen – Schuppen fängt Feuer

Es bestand die Gefahr, dass der Brand auf einen Kaninchenstall mit wertvollen Zuchttieren und das Wohnhaus überspringt.

Nortorf | Die Nortorfer Wehr wurde am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr zu einem Feuer in der Ohlenlandestraße gerufen. Nach Auskunft der Polizei hatte ein Bewohner Unkraut abgeflammt. Vermutlich durch Funken entzündete sich daraufhin sein als Werkstatt genutzter Schuppen in einem Innenhof. Werkstatt kann nicht gerettet werden, Kaninchen überleben Beim Eintreffe...

