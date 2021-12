Porträt über Marathonläufer : Ein Jahr, jeden Tag zehn Kilometer: Wie Norman Bock seinen inneren Schweinehund überwindet

Norman Bock läuft jeden Tag am Nord-Ostsee-Kanal entlang. Das Porträt eines Mannes, der die Grenzen des eigenen Körpers überwindet.

Ostenfeld | Ein Samstagmorgen im Dezember: kühle 3 Grad und kräftiger Nordwestwind. Es ist ungemütlich hier am Kanal. Die wenigen Leute, die hier in Höhe Rade spazieren gehen, tragen dicke Jacken und Mützen. Viele bleiben bei so einem Wetter lieber auf dem Sofa. Nicht so Norman Bock. Sein Anblick fällt besonders ins Auge: er ist in kurzer Sporthose am Kanal unter...

