Rendsburg : Die neue Schwebefähre gibt es jetzt als Briefmarke

Ab Mitte März ist die Briefmarke an allen Verkaufsstellen des sh:z erhältlich – Kostenpunkt 80 Cent. Ein Teil davon wird gespendet.

Rendsburg | Nach mehreren Jahren Bauzeit wurde die neue Schwebefähre am 4. März in Betrieb genommen. Zu diesem Anlass hat Nordbrief Rendsburg eine eigene Briefmarke entworfen. Die Marke mit dem neuen Motiv ist ab Mitte März an allen Verkaufsstellen des sh:z sowie im Onlineshop erhältlich. Michael Ganz, Geschäftsführer der Zustellgesellschaft Schleswi...

