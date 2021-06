Urlaubstipp des Tages : „NordArt“ in Büdelsdorf: 1000 Werke von Künstlern aus aller Welt

Nach einem Jahr Corona-Pause meldet sich eine der größten Kunstschauen Europas zurück. Die Ausstellung an der Vorwerksallee in Büdelsdorf ist dienstags bis sonntags bis zum 10. Oktober geöffnet.

Büdelsdorf | Die „NordArt“, eine der größten jährlichen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in Europa, ist ein Anziehungspunkt für kunstinteressierte Besucher. In dem 66.000 Quadratmeter großen Park in Büdelsdorf bei Rendsburg und auf 22.000 Quadratmeter Hallenfläche sind 1000 Kunstwerke von rund 200 Künstlern aus aller Welt zu sehen. Weiterlesen: Bildhauer Jö...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.