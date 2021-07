NOK und Extremwetter : Gewappnet für Jahrhundertregen: Wie Technik den Kanal vorm Überlaufen schützt

Die Extremwetter im Westen und Süden Deutschlands haben gezeigt, wie schnell selbst kleine Flüsse zu reißenden Strömen werden können. Ein solches Szenario am Kanal scheint unwahrscheinlich – trotzdem ist man gerüstet.

Rendsburg | Der Starkregen der vergangenen Woche hat im Westen und Süden Deutschlands selbst kleine Flüsse in reißende Ströme verwandelt. Doch was würde am Nord-Ostsee-Kanal bei einem ähnlichen Extremwetter passieren? Könnte die Schifffahrt unmöglich werden oder die künstliche Wasserstraße gar über die Ufer treten? Matthias Visser vom Wasserstraßen- und Schifffah...

