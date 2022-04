Premiere in Nienborstel : Kuh bringt Drillinge zur Welt – Bauer Rolf Trede leistet Geburtshilfe

„Bolina“, „Bonita“ und „Bobby“ heißen die Kälber, die am Montag in einem Stall in Nienborstel gesund zur Welt gekommen sind. Eine reibungslose Geburt – dank mehrerer glücklicher Umstände.

Nienborstel | Eine Premiere für Rolf Trede in seinen 42 Jahren als Milchbauer: Auf seinem Hof im Nienborsteler Ortsteil Barlohe kamen am Montag drei süße Kälber auf einen Streich zur Welt: „Bolina“, „Bonita“ und „Bobby“ heißen die schwarzbunten Drillinge. Verfrühter Mutterschaftsurlaub Die Mutter, Milchkuh „Urform“, brachte bereits 2019, 2020 und 2021 je ein ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.