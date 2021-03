Neuer Erlass des Landes : Niedriger Corona-Inzidenzwert sichert Rendsburgern den Ostereinkauf

Die Landesregierung hat am Mittwoch die Corona-Regeln in mehreren Kreisen verschärft. RD-ECK ist nicht darunter.

Rendsburg | In Flensburg und in den Kreisen Pinneberg und Segeberg gelten für den Einzelhandel ab Donnerstag, 1. April, wieder strenge Restriktionen. Rendsburg-Eckernförde zählt jedoch zu den Kreisen, in denen der vergleichsweise niedrige Inzidenzwert ein schärferes Vorgehen derzeit nicht rechtfertigt. Weiterlesen: Corona-Experte Ott macht Mut: Im April werden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.