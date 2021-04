Neue Ernte : Appetit der Rendsburger auf Spargel bisher gering – liegt es am Preis?

Das Kilogramm kostet aktuell 16,90 Euro. Aber mit besserem Wetter dürfte der Preis sinken.

Rendsburg | Die Spargel-Saison ist eröffnet. Ob in Butter geschwenkt, mit Sauce Hollandaise oder in der Suppe werden die weißen und grünen Stangen gern gegessen. Michael Breutzmann, Inhaber des Gemüsehofes Breutzmann in Fockbek, hatte am Mittwoch einen Stand auf dem Wochenmarkt auf dem Schiffbrückenplatz aufgebaut. Die beliebten Stangen hatte er im Sortiment. ...

