Guten Morgen, Rendsburg! : Nicht immer sind alte Socken schuld, wenn es stinkt

Ein Handwerker musste sich wegdrehen, als er die Sprintertür seiner Kollegen öffnete.

Rendsburg | Handwerker setzen sich meist schon früh am Morgen in Bewegung. Nach dem Motto: Ja eher daran, je eher davon. Für Frühstück bleibt so früh nicht immer Zeit. Also ging es für ein Zweierteam auf dem Weg zur Baustelle noch fix zur Bäckertheke eines Supermar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.