Rendsburg-Eckernförde : Neun neue Corona-Fälle – Inzidenzwert steigt auf 15,3

97 Menschen sind aktuell mit Sars-CoV-2 infiziert. Die meisten Erkrankten gibt es in Rendsburg.

Rendsburg-Eckernförde | Der Inzidenzwert im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist leicht gestiegen. Am Dienstag betrug der Wert der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner 15,3. Am Montag hatte er noch bei 13,5 gelegen. Das Gesundheitsamt meldete neun Neuinfektionen. Damit sind aktuell 97 Menschen im Kreisgebiet mit Sars-CoV-2 in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.