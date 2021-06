Rendsburg-Eckernförde : Neun neue Corona-Fälle am Mittwoch – immer mehr Impfungen bei Hausärzten

Der Inzidenzwert steigt leicht auf 15,7. Auch die Zahl der Impfungen, die in einer Woche in den Arztpraxen verabreicht werden, steigt: In der letzten Mai-Woche erhielten 11.194 Personen die Corona-Schutzimpfung.

Rendsburg-Eckernförde | Neun neue Corona-Fälle meldete das Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde am Mittwoch. Aktuell sind 91 Personen im Kreisgebiet mit Sars-CoV-2 infiziert. Sieben von ihnen werden in Krankenhäusern behandelt. 164 Menschen befinden sich in Quarantäne. Der Wert der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner beträgt 15...

