Sightseeing am NOK : Neue Schwebefähre verkehrt wieder nach Plan – nur Pausen werden falsch angezeigt

Viele Ausflügler nutzen am Sonntag die Gelegenheit zu einer Überfahrt von Osterrönfeld nach Rendsburg und umgekehrt. An den Angaben an der elektronischen Hinweistafel sollte die Kanalverwaltung allerdings noch arbeiten.

Osterrönfeld | Die neue Schwebefähre über den Nord-Ostsee-Kanal verkehrt wieder nach Fahrplan. Bei schönstem Sonnenschein nutzten zahlreiche Spaziergänger aus der Region und darüber hinaus die Gelegenheit zu einer kostenlosen Überfahrt von Osterrönfeld nach Rendsburg oder umgekehrt. Weiterlesen: Schwebefähre stellt „wegen Sturm“ den Betrieb ein – bei Windstärke 3...

