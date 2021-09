Wahrzeichen am NOK : Montage der Schwebefähre unter der Rendsburger Eisenbahnhochbrücke hat begonnen

Gegen 9 Uhr erreichte der Ponton seinen Bestimmungsort. Dort warteten bereits zwei Schwerlastkräne.

Rendsburg | Um 8 Uhr machten die Schlepper „Levensau“ und „Flemhude“ an dem Ponton mit der Schwebefähre fest. Dieser befand sich seit dem 2. September am Büdeldorfer Ahlmannkai, nachdem der Neubau aus dem niedersächsischen Brake überführt worden war. Der Schleppverband setzt sich in Bewegung und passierte gegen 8.40 Uhr die NOK-Fähre Nobiskrug. Um neun Uh...

