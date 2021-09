Nord-Ostsee-Kanal : Schwebefähre auf Weg nach Rendsburg – derzeit Höhe Cuxhaven

Am Donnerstag wird der Neubau in der Kreisstadt erwartet. Die Ankunftszeit hängt noch von einigen Faktoren ab. Auf shz.de wird es über den Tag Updates zur Rückkehr des Wahrzeichens geben.

Rendsburg | Gegen halb neun am Mittwochabend machte der Schlepper „Levensau“ am Kai der Firma Hermann Maschinenbau in Brake fest. Aufgabe des Schiffes ist es, gemeinsam mit dem Voith-Schneider-Schlepper NOK1 (bei von der schleswig-holsteinischen Firma „Küstendienst“), den Ponton mit dem Neubau der Schwebefähre nach Rendsburg zu bringen. Weiterlesen: Schwebefäh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.