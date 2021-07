Wahrzeichen am NOK : Neue Schwebefähre: Noch immer kein Termin für den Transport nach Rendsburg

Fahrwerk und Fahrwagen erhalten derzeit ihren Korrosionsschutzanstrich. An der Eisenbahnhochbrücke werden derweil letzte Kabel verlegt. Noch in diesem Sommer soll die neue Schwebefähre montiert werden.

Rendsburg | Im Sommer soll die neue Schwebefähre in Betrieb genommen werden. Das hat das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nord-Ostsee-Kanal (WSA NOK) über die Monate immer wieder betont. Die Arbeiten an der Fähre schreiten gut voran, erklärt das WSA NOK in einer aktuellen Mitteilung. Doch einen konkreten Termin für den Transport der neuen Schwebefähre nach Rend...

