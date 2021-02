Rendsburg : Premiere an der Weser: Neue Schwebefähre in Rohbau erstmals über Wasser

Das NOK-Wahrzeichen hat die Fertigungshalle in Brake verlassen. Im nächsten Schritt erhält es frischen Farbanstrich.

Rendsburg | Die Arbeiten an der neuen Rendsburger Schwebefähre erreichen den nächsten Schritt: In den vergangenen Wochen und Monaten wurde an der Fahrbühne in der Fertigungshalle von Hermann-Maschinenbautechnologie in Brake (Niedersachsen) gearbeitet. Zwei Tiefl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.