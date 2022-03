Keine Klage gegen A7-Projekt : Neue Rader Hochbrücke: Lärmschutz-Kritiker aus Ostenfeld geben Widerstand auf

Die „Initiative zur Lärmminderung“ in Ostenfeld zieht ihre Klageandrohung zurück. Sie muss jetzt damit leben, dass die Gemeinde am Rendsburger Autobahnkreuz keine Lärmschutzwand zur A7 hin bekommt.

Rade bei Rendsburg | Die Initiative zur Lärmminderung in Ostenfeld bei Rendsburg erwägt keine Klage mehr gegen den Ersatzbau der Rader Hochbrücke. Nach umfassender juristischer Beratung hat man sich gegen diesen Schritt entschieden, so der Sprecher der Initiative, Arnold Schumacher am Montag. Weiterlesen: Planungsfirma Deges schreibt neue Rader Hochbrücke europaweit au...

