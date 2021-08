Erörterungstermin in Rendsburg : Neue Rader Hochbrücke: Deges spricht mit Kritikern – Wirtschaft warnt vor „Super-GAU“

Der Ersatzbau dürfe nicht in einem „Desaster“ wie bei der Kanaltunnel-Sanierung enden, warnt der Unternehmensverband Mittelholstein. In der Nordmarkhalle geht es unterdessen um die Einwendungen gegen die neue Brücke.

Rendsburg | Gegen die Pläne für den Neubau der maroden Rader Hochbrücke im Verlauf der A7 bei Rendsburg haben etwa 200 Bürgerinnen und Bürger Einwendungen erhoben. Knapp 40 von ihnen sind am Mittwoch, 18. August, zu einem Erörterungstermin in der Nordmarkhalle erschienen. Die Beratungen haben um 10 Uhr begonnen. Hintergrund: Wer Kritikpunkte an dem Brück...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.