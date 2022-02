Büdelsdorf will Kosten sparen : Runderneuerung zu teuer: Neue Pläne für Bahnunterführung „Schwarzer Stieg“ am „Rondo“

Ursprünglich sollte der Durchgang deutlich vergrößert werden. Doch auf die Stadt Büdelsdorf wären dadurch Kosten in Höhe von rund zwei Millionen Euro zugekommen. Daher wird jetzt umgeplant.

Büdelsdorf | Die Gleisunterführung „Schwarzer Stieg“ am Einkaufszentrum „Rondo“ in Büdelsdorf ist für Fußgänger und Radfahrer eine wichtige Verbindung in den Rendsburger Norden. Die Unterführung ist marode und war zwischenzeitlich gesperrt. Provisorium seit einem Jahr Seit rund einem Jahr sorgt ein provisorischer Tunnel in dem Durchgang dafür, dass der Weg w...

