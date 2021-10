NOK bei Rendsburg : Schwebefähre hängt an der Eisenbahnhochbrücke – erstmals seit März 2016

Anders als bis zuletzt von offizieller Stelle angekündigt, wurde der Neubau in die zwölf Haupt- und Halteseile eingehängt. Sie sollen sich bis zum Beginn des Probebetriebs Anfang November „vordehnen“ können.

Osterrönfeld | Erstmals seit März 2016 hängt wieder eine Schwebefähre an der Rendsburger Eisenbahnhochbrücke. Anders als von der Kanalverwaltung noch Ende September angekündigt, wurde der untere Teil des Neubaus der Schwebefähre bereits am Freitag, 1. Oktober, in die Seile eingehängt. Die weiße Fährgondel schwebt, gehalten von vier vertikalen Tragseilen und acht sch...

