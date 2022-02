Nord-Ostsee-Kanal : Neue NOK-Schwebefähre: Diese Feierlichkeiten sind zum Neustart am 4. März geplant

Auf beiden Seiten des Kanal gibt es Programm. Die Stadt Rendsburg hat sich ein Motto für den besonderen Tag einfallen lassen: „Lass uns schweben“.

Rendsburg | Die neue Schwebefähre für den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) wird am Freitag, 4. März, den Passagierbetrieb aufnehmen. Mit einem Festprogramm soll das Ereignis gefeiert werden. Weiterlesen: Schwebefähre nimmt Anfang März ihren Betrieb auf Das Gelände am südlichen Anleger in Osterrönfeld ist Schauplatz des Programms, für das die Generaldirektion Wassers...

