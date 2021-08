Flottenwechsel kommt voran : Auf dem NOK verkehrt bald eine „Alster“-Fähre – noch liegt sie in Rendsburg

Das zweite von 14 neuen Hybridfähren wird auf den Dauereinsatz in Dithmarschen vorbereitet. Danach ist die Fährstelle Nobiskrug an der Reihe. Der Name des Schiffs, das dort stationiert werden soll, steht bereits fest.

Rendsburg | Sie wurde auf der Werft Baltic Workboats (Estland) im Auftrag des Bundes gebaut und soll Menschen sowie Fahrzeuge über den Nord-Ostsee-Kanal bringen: Die zweite von 14 neuen Hybridfähren liegt am Anleger des Rendsburger Bauhofs des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Nord-Ostsee-Kanal (WSA-NOK). Weiterlesen: Mehr Wetterschutz, aber weiter acht Aut...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.